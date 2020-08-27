Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce'nin kontrolündeki lüks araç yol kenarındaki tarlaya devrildi. Ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkartılan İnce, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

27.08.2020 13:12 | Son Güncelleme: 27.08.2020 14:58

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, tarlaya devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce (25), hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, Şiran ilçesi Yeşilbük Beldesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Şiran Yeşilbük Jandarma Karakolunda görevli, Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce'nin kullandığı 35 ABY 455 plakalı otomobil, Dumanoğlu mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki tarlaya devrildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan İnce, ambulansla Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce kurtarılamadı.