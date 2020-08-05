Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi

Bağımsız askeri uzman, kimyacı Doç. Oleg Jeltonojko, Sputnik'e açıklamasında, Beyrut'taki patlama anının fotoğraflarını değerlendirdi. Patlamanın askeri mühimmat olmadığını söyleyen Jeltonojko, patlama sırasında açığa çıkan pembe dumanın kaynağına ilişkin iddialara da yanıt verdi.

DUMAN NEDEN PEMBE RENKTİ?

Jeltonojko, "Beyrut'taki patlama karmaşık niteliğe sahip, birkaç aşamadan oluşuyordu. Dumanların pembe renkte olması, komşu depolarda bulunan maddelerin patlama dalgasıyla havaya kaldırılmış olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca patlama dalgasıyla havaya büyük miktarda su kaldırıldı, bunun da patlama sonucu oluşan ve gökyüzüne yükselen asıltının(bir sıvı karışımı) rengine etkisi oldu" ifadesini kullandı.

"ASKERİ MÜHİMMAT BÖYLE PATLAMAZ"

Uzman, "Şunu güvenle söyleyebilirim ki, askeri mühimmat veya endüstriyel patlayıcılar böyle patlamaz. Ayrıca havai fişek patlamasına da benzemiyor. En makul tahmin mineral gübrelerin patlaması" dedi.