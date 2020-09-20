Uyuşturucu etkisindeki genç kendi kendine zarar verdi, başını ve ellerini betona vurdu

İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu kullanan bir genç, uyuşturucun etkisiyle kendine kendine zarar verirken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kültürkpark'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu kullanan 3 arkadaş Kültürpark'a gelerek oturdu. İki kişi bankta otururken, diğer kişi ise kendine zarar vermeye başladı. Başını ve ellerini beton zemine vuran genç, ardından da yerde yuvarlanıp, kriz geçirmeye başladı. Arkadaşlarının yardım etmeye çalıştığı genç yerden kalkamazken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gencin daha sonra arkadaşları tarafından bölgeden götürüldüğü öğrenildi.