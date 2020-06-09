Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış

Koronavirüs dünya genelinde 7 milyonu aşkın kişiye bulaşırken, resmi kayıtlara göre Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan salgınla ilgili yeni iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor.

Hastalığı uluslararası kamuoyundan gizlemekle suçlanan Çin'i zora sokacak bir çalışma ABD'nin Harvard Üniversitesi tarafından yürütüldü. Uzmanlara göre hastalık bilinenin aksine 2019'un yaz aylarında yayılmaya başlamış olabilir.

HASTANELERE HÜCUM ETMİŞLER

Dr. John Brownstein ve ekibi Wuhan'daki hastanelerin çevresindeki trafiğe ilişkin uydu görüntüleri ve internet aramalarını mercek altına aldı. Hastanelerin bulunduğu güzergahlarda normalin üzerinde araç yoğunluğu tespit eden ekip, otoparkların da ortalama yüzde 90 doluluğa ulaştığını belirledi.

"BİR ŞEYLER OLDUĞU BELLİ"

İnternette de geçmeyen öksürük ve ishale ilişkin aramaların arttığına dikkat çeken Brownstein, "Otoparkların sürekli dolu olması ve arama yapılan bu belirtiler, Wuhan'da bir şeylerin olduğunu gösteriyor. Toplum içinde yayılan bir enfeksiyon nedeniyle insanlar doktora gitmek zorunda kalmış" dedi.

UZAYDAN ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR BİR KRİZ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Dünyayı dolaşan özel uydular tarafından çekilmiş yaklaşık 350 fotoğraf üzerinde karşılaştırma yapan araştırma ekibi, uzaydan çekilen fotoğrafların Wuhan'da bir kriz yaşandığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Araştırmada, Ekim 2018'de Wuhan'ın Tianyou Hastanesi otoparkında 171 araç tespit edilirken, aynı otoparkta bir yıl sonra yüzde 67'lik artışla 285 aracın bulunduğu gözlemlendi.

Wuhan'daki diğer hastanelerde de 2019 yılının ekim ayında tespit edilen araç sayısında 2018'e göre yüzde 90'a varan artış olduğu belirtilirken, Tongji Tıp Üniversitesinde ise araç trafiğindeki ani artışın daha erken bir tarihte, eylül ayının ortalarında gerçekleştiği tespit edildi.

Brownstein, Wuhan'daki hastane trafik datalarının, o bölgede internette yapılan aramalar ile örtüştüğünü belirtti.

Araştırma ekibinin başkanı, Çin'e özel arama motorunda, aynı dönemde en sık yapılan aramaların "öksürük" ve "ishal" kelimeleri olduğunun ortaya çıktığını ifade etti.

Dünya genelinde 7 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 400 binden fazla can alan Kovid-19 salgını başlangıcı olarak Çin, Dünya Sağlık Örgütüne 31 Aralık 2019 tarihini vermişti.