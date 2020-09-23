Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları, konusu

Tarih dizilerine olan ilgi git gide büyüyor. TRT1'in yeni dönem dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? TRT'den konuyla ilgili açıklama geldi. Oyuncu kadrosunda birçok başarılı ismi barındıran Uyanış: Büyük Selçuklu fragman izle...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Heyecanla beklenen TRT 1'in Selçuklu İmparatorluğu'nu anlatacak yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun ilk bölümü, 28 Eylül'de yayınlanacak.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

Payitaht Abdülhamit, Diriliş Ertuğrul gibi dönem dizilerinin ardından izleyicinin ilgisini çekecek bir başka proje de Uyanış: Büyük Selçuklu oldu. Dizinin kadrosunda yer alan isimler de:

Ekin Koç

Buğra Gülsoy

Hatice Şendil

Gürkan Uygun

Leyla Lydia Tuğutlu

Sevda Erginci

Mehmet Özgür

Cemal Toktaş

Osman Sonant

Leyla Feray

İlker Kızmaz

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Projede, Büyük Selçuklu Devleti'nin üçüncü sultanı Sultan Melikşah'ın hayatını konu edilecek. Dizi ayrıca görsel şölen yaşatacak. Kostümleri ve efekt tasarımlarıyla izleynden tam not alması bekleniyor.