Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kamyon şoförü, freni patladığı için büyük bir tehlike atlattı. Ustalığı sayesinde kayıpsız geçirilen bu tehlike, kamyonun tamir edilmesiyle son buldu. Aynı gün tekrar trafiğe çıkan kamyon şoförü, ikinci kez freni patlayınca bir ara sokağa girerek kaldırıma çarptı. İki seferde de kimseye bir zarar gelmemesinde şoförün ustalığı ve direksiyon hakimiyetinin büyük payı oldu.

PAZARA GİRMEMEK İÇİN MANEVRA YAPTI

Evlere ve iş yerlerine eşya nakliyeciliği yapan Ferdi Demir yönetimindeki kamyonun, Gazibey Mahallesi Yeniyol Sokak üzerinde freni patladı. Yokuş aşağı hızlanan kamyonuyla, semt pazarına girmemek için manevra yapan şoför, iki araca hafif şekilde çarparak, durabildi.

İKİ TEHLİKE DE KAYIPSIZ ATLATILDI

Frenleri tamir edilen kamyon 1 saat sonra yeniden yola çıktı. Camiatik Mahallesi Başçeşme Sokak üzerinde seyir halindeyken ikinci kez freni patlayan kamyonun şoförü, soğuk kanlılığını koruyarak aracı ara sokağa sürdü. Kaldırıma çıkarak, durabilen kamyonla olası bir facia kayıpsız bir şekilde atlatıldı.

''CANA GELMEDİĞİNE ŞÜKREDİYORUZ''

İlk kazada iki seçeneğinin olduğunu ifade eden kamyon şoförü Ferdi Demir, "Bayır aşağı inerken aracımın freninin tutmadığını fark ettim. O anda iki seçeneğim vardı: Pazara mı yoksa araçlara çarparak mı durabilmek. Ben de sağ tarafa dönüp, araçlara çarparak durmak zorunda kaldım. Cana gelmediğine şükrediyoruz. Küçük çaplı maddi hasarlar ile olayı atlattık." dedi.