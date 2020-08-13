Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi

Show TV'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, fenomen dizi 'Çukur'un oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. 4. sezonu büyük merakla beklenen diziye son olarak usta oyuncu Mustafa Avkıran katıldı.

ÇUKUR'DA KARTLAR YENİDEN DAĞITILACAK

Dördüncü sezonu büyük heyecanla beklenen 'Çukur' için hazırlıklar devam ediyor. Dizinin çekimlerine günler kala oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Usta oyuncu Mustafa Avkıran, Çağatay ve Arık Böke Erdenet'in babası Cengiz Erdenet karakteriyle hikayeye dahil olacak. Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelen Erdenet ailesinde Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması bu sezonda 'Çukur'da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.