Üsküdar Belediyesi, sahil şeridinde çekirdek yemeyi yasakladı

Üsküdar Belediyesi, aldığı yeni kararla Boğaz'a karşı oturup çekirdek keyfi yapan ancak kendisinden başka kimseyi düşünmeyenleri kızdıracak ve bu kişileri engelleyecek bir karara imza attı.

ÇEKİRDEK YEMEK YASAK

Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in duyurduğu kararla İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Belediyesi'nin sınırları içinde kalan kısımda artık çekirdek yemek yasak. Türkmen'in attığı twette yasak kararıyla ilgili şunları yazdı: "Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu bu; Harem'den Küçüksu'ya kadar, Üsküdar Sahil Hattı'nda çekirdek yemek artık yasak. Bu konuda sizlerden anlayış ve işbirliği bekliyoruz."

CEZALAR ENGELLİ FONUNA

Üsküdar Belediye Başkanı, söz konusu karara uymayanlara kesilen cezaların akıbetiyle ilgili de "Arzu etmeyiz ama yazılacak cezalar, engelli hizmetleri için oluşturduğumuz bir fona aktarılacak." ifadelerini kullandı.