Bir kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Uşak'ta bir çift arasında çıkan kavga büyüyünce kan döküldü. Genç kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.
31.08.2020 21:34 | Son Güncelleme: 31.08.2020 22:28
Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Hacım köyünde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki İsmail Ç. ile 32 yaşındaki eşi S.Ç. ve 60 yaşındaki kayınvalidesi F.S. arasında tartışma çıktı. Büyüyen sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada S.Ç, kocasını bıçakladı.
ZANLI VE ANNESİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. S.Ç. ve annesi F.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, İsmail Ç'nin cenazesi Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.