Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı

Koronavirüs salgını kapsamında başlayan normalleşme sürecinde, berberler de tartışmalarla birlikte faaliyetlerine yeniden başladı. Ancak Uşak'ta 26 berberin koronavirüse yakalanması vatandaşlarda endişe yarattı.

16.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:37

Koronavirüs salgını, ülkemizde etkisini yitirmeye devam ederken normalleşme sürecinin de ilk adımları atıldı. Bu kapsamda 11 Mayıs itibarıyla AVM'lerle birlikte berber ve kuaförler de açıldı. Berber ve kuaförlerin açılması, salgının yayılımı açısından kamuoyunda tartışmalara neden olurken Uşak'ta koronavirüs taraması yapılan berberlerden 26'sının test sonucu pozitif çıktı.

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26 BERBERİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, 11 Mayıs'ta yeniden hizmete başladı. Uşak Valiliği de önlem amaçlı kentte hizmet veren 421 berber ve kuaförü, yeniden açılmadan önce Covid-19 testi yaptırmaya çağırdı. Berberlerden çoğunluğu test yaptırırken; yapılan testler sonucunda 26 berberin koronavirüs testi pozitif çıktı. Berberler, hemen hastanede tedaviye alındı.

HALA TEST YAPTIRMAYAN BERBERLER VAR

Bazı berberlerin ise sağlıklarının iyi olduğunu söyleyerek test yaptırmadığı, kendilerini evlerinde izole ettiği ve dükkanlarını açmayacaklarını bildirdikleri öğrenildi.