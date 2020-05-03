Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı evlerine kapanan ünlüler sosyal medya hesapları üzerinden çılgın akımlara imza atıyor.

AKIM DÜNYAYA YAYILIYOR

İlk olarak Hollywood dublörlerinin yaptığı sosyal mesafeli dövüş akımı daha sonra Holywood aktrisleri tarafından sürdürüldü. Şimdi ise Türk ünlüler çektikleri video ile akıma dahil oldular.

KISA SÜREDE 1 MİLYON İZLENDİ

Demet Akalın, Okan Kurt, Şafak Sezer, Esra Balamir, Murat Övüç, Sema Aydemir, Furkan Dede, Murat Özarı, Semih Öztürk, Özlem Yıldız, Nilay Toprak, Alişan, Buse Varol, Deha Bilimlier, Birol Tokat, Kenan Erçetingöz ve Hira Kurt'ta 'Sosyal Mesafeli Dövüş' akımına uydu. Ünlü isimler sosyal mesafe dövüşü akımıyla video çektiler. Video kısa sürede 1 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı.