Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı

Ünlü Youtuber Jake Paul'un ABD'deki protesto gösterilerinde yağmalama olaylarına karışması üzerine Scottsdale Emniyet Müdürlüğü tarafından suçlandı. Scottsdale Emniyet Müdürlüğü ellerinde Jake Paul'u bir yağmada katılımcı olarak tanımlayan yüzlerce ipucu ve video olduğunu açıkladı.

SUÇ İHLALI VE YAĞMA

Ayrıca açıklamada "Suçlama polisin protestonun yasadışı ilan etmesi ve isyancıların bölgeyi terk etmesini emretmesinden sonra Paul'un eylemlerine devam etmesi üzerine yapıldı. Paul de diğer yağmacılar gibi yasadışı bir şekilde içeri girdi. Kapılar kapatıldığında alışveriş merkezinin içinde kaldı" ifadeleri kullanıldı. Paul, ikisi de kabahat suçları olmak üzere ceza ihlali ve yağma ile suçlanıyor.

Polis sözcüsü Ben Hoster, Paul'un Temmuz ayında Arizona'da mahkemeye çıkacağının kendisine tebliğ edildiğini söyledi. Jake Paul ise suçlamalar karşısında, "Bana suçlama yap ama odağı George Floyd ve Black Lives Matter'a tut" şeklinde bir paylaşım yaptı.

GÖRÜNTÜLERİ OLMASINA RAĞMEN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ortaya çıkan görüntülerde 23 yaşındaki 20 milyon takipçili YouTuber'ın, 30 Mayıs'ta Scottsdale Fashion Square alışveriş merkezinin yağmalanmasına katıldığı ortaya çıkmıştı. Jake Paul, videonun yayınlanmasının ardından yağmalamaya katılmadığını iddia ederek suçlu olduğunu reddetmişti. YouTube üzerinde 20.1 milyon takipçisi bulunan Jake Paul, konu hakkında "Kesin olarak ne ben ne de grubumuzdaki herhangi biri yağma ya da vandalizme karışmamıştır. Ülkemizin gördüğü en korkunç adaletsizliklerden birini barışçıl bir şekilde protesto etmek için üzerimize düşeni yaparak bir gün geçirdik" demişti.