Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti

Spor medyasında bir dönem sona erdi. 7 yıldır Beyaz TV Spor Müdürü görevini yürüten ve Beyaz Futbol ile Derin Futbol programlarının sunuculuğunu yapan Ertem Şener, görevini bıraktı.

Şener, Beyaz Futbol ve Derin Futbol'da Sinan Engin, Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdulkerim Durmaz ile program yapıyordu.

Deneyimli televizyoncu, hem spor müdürlüğü görevinden istifa etti hem de hazırlayıp sunduğu programları bıraktığını açıkladı. Ertem Şener, 2013 yılından çalıştığı Beyaz TV'deki odasını toplayarak kanaldan ayrıldı.

"KOVULMADIM, İSTİFA ETTİM"

Bazı medya sitelerinde Ertem Şener'in kovulduğuna dair haberler çıktı. İnternethaber.com sitesine açıklama yapan Ertem Şener, kovulma iddialarını yalanlayarak "Ben istifa ettim" dedi.