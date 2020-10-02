Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti
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Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti

02.10.2020 21:18 | Son Güncelleme: 02.10.2020 21:35

Beyaz TV Spor Müdürü görevini 7 yıldır sürdüren aynı zamanda Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarını sunan Ertem Şener, görevinden ayrıldı.

Spor medyasında bir dönem sona erdi. 7 yıldır Beyaz TV Spor Müdürü görevini yürüten ve Beyaz Futbol ile Derin Futbol programlarının sunuculuğunu yapan Ertem Şener, görevini bıraktı.

Şener, Beyaz Futbol ve Derin Futbol'da Sinan Engin, Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdulkerim Durmaz ile program yapıyordu.

Deneyimli televizyoncu, hem spor müdürlüğü görevinden istifa etti hem de hazırlayıp sunduğu programları bıraktığını açıkladı. Ertem Şener, 2013 yılından çalıştığı Beyaz TV'deki odasını toplayarak kanaldan ayrıldı.

"KOVULMADIM, İSTİFA ETTİM"

Bazı medya sitelerinde Ertem Şener'in kovulduğuna dair haberler çıktı. İnternethaber.com sitesine açıklama yapan Ertem Şener, kovulma iddialarını yalanlayarak "Ben istifa ettim" dedi.

Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti
Haber Yorumları (17)
ERMN: Ne bileyim severek izliyorduk, bize öre iyi bir haber değil. . hayırlısı olsun. . .
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ALİ ORHAN: Tv 8 e geçecek kesin bakın da gorun
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MRB: Ersin düzen out Ertem Şener in ?!?!
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