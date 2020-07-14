Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Şimdilerde Çarkıfelek isimli yarışma programında sunuculuk yapan Onur Büyüktopçu, tatil sezonunu açtı. Bir dönem diyet yaparak kilo veren sunucunun karantinada aldığı kilolarla şaşkına çevirdi.
14.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:24
Ünlü sunucu Onur Büyüktopçu Bodrum sezonunu açan ünlüler kervanına katıldı. Arkadaşları ile tatil yapan ünlü sunucu aldığı fazla kilolar ile dikkat çekti.
KARANTİNA YARAMADI
Yalıkavak'ta bulunan bir beachde görüntülenen ünlü sunucu Onur Büyüktopçu, aldığı fazla kilolarla şaşırttı. Eski fit görünümünden eser kalmayan Büyüktopçu son olarak Çarkıfelek programında sunuculuk yapmıştı. Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada karantina kilo aldığını söylemişti.