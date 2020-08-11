Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Tatilde güneşin tadını çıkaran stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sakuçoğlu'nun peş peşe yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı.
11.08.2020 22:53 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:33
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamasının ardından soluğu tatilde alan ünlü stilist Eliz Sokuçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekiyor.
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Tatilde güneşin tadını çıkaran Eliz Sakuçoğlu, son olarak havuzda üstsüz kitap okuduğu anları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Fit görüntüsüyle dikkat çeken 36 yaşındaki stilistin paylaşımları oldukça ilgi gördü. Sakuçoğlu'nun paylaşımlarına kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.
BİRÇOK FOTOĞRAFINI SİLDİ
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya temizliği yapan ünlü stilist, birçok fotoğrafını silmişti. Sakuçoğlu'nun bu hareketi takipçilerini şaşırtmıştı.
İşte Eliz Sakuçoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı cesur kareler: