Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor

Müzik dünyasında "kadife sesli şarkıcı" olarak anılan ve bir döneme damgasını vuran Julio Iglesias'ın son görüntüsü hem şaşkınlık yarattı hem de hayranlarını endişelendirdi.

Iglesias, önceki gün Dominik Cumhuriyeti'ndeki yazlığının yakınlarında kendisine ait olan plajda çıktığı yürüyüşte görüntülendi. 76 yaşındaki Iglesias'ın güçlükle ayakta durduğu ve yanındaki iki genç kadının yardımıyla yürüyebildiği görüldü. İspanyol basınına yansıyan iddialara göre Iglesias, son zamanlarda sağlık sorunları yaşıyor.

BACAKLARININ İNCELİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Ayaklarındaki ve sırtındaki şiddetli ağrılar yüzünden hayat kalitesi de giderek düştü ünlü şarkıcının. Fotoğaflarda Julio Iglesias'ın bacaklarının çok inceldiği ve sol ayak bileğinin de bir bandajla sarılı olduğu dikkat çekti.

GENÇLİK YILLARINDA FUTBOL OYNUYORDU

Gençlik yıllarında Real Madrid'in genç takımında kaleci olarak görev yapan Iglesias, geçirdiği bir trafik kazası sonrası futbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve Doktorları bir daha yürüyemeyeceğini düşünse de sağlığına kavuşmuştu.