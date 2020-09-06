Ünlü şarkıcı Songül Karlı'dan özel hayat açıklaması: Bekarlık sultanlıktır

Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden şarkıcı Songül Karlı, önceki gün spor hocası Ceren Altan ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Karlı, özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"HAYATIMA BİRİNİ ALIP BAŞIMI AĞRITAMAM"

Aracını beklerken soruları yanıtlayan şarkıcı "Hayatımda kimse yok oğlumdan başka. Uzun bir sürede olmayacak. 'Bekarlık sultanlıkmış' sözü çok doğru bir sözmüş. Hayatıma birisini alıpta başımı ağrıtamam. Böyle gayet iyiyim" dedi.

İki yıl aranın ardından Siyah Saçlarına Kurban Olduğum isimli şarkıyla müzik piyasasına geri dönen Karlı, gelen yorumlardan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.