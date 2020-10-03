Ünlü şarkıcı Selçuk Balcı koronavirüse yakalandı

Söylediği şarkılarla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Selçuk Balcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Covid 19 testim pozitif çıktı. Hafif halsizlik ve tat, koku almamak dışında hiç bir şikayetim yok. Doktorumuz hafif atlatacağımı belirtti 5 günlük bir tablet verdi. Telefonla çok konuşup kendini yorma da dedi. Geçmiş olsun mesajlarını yazılı ileten herkese teşekkür ederim" ifadelerin kullandı. Kısa sürede geçmiş olsun mesajları yağan şarkıcı, takipçilerine cevap vermeyi ihmal etmedi.

MANSUR YAVAŞ GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Balcı'nın paylaşımını alıntılayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yavaş, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Balcı ile Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü söyledikleri anları da paylaşarak "Covid-19'a yakalanan kıymetli sanatçımız Selçuk Balcı'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Sağlıklı günlerde yeniden türküler söyleyeceğiz. Bu vesileyle hemşehrilerimizin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını önemle hatırlatıyorum" dedi.