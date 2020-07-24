Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı

Khontkar adıyla tanınan rapçi Onur Dinç, usta gazeteci Uğur Dündar'ın fotoşopla yapılmış fotoğrafını kendi fotoğrafının üzerine yapıştırarak profil fotoğrafı olarak kullanmaya başladı. Fotoğrafının bu şekilde izinsiz kullanılması usta gazetecinin tepkisini çekti.

"SİZİ UYARIYORUM"

Sosyal medya hesabından fotoğrafının bu şekilde kullanılmasına tepki gösteren Uğur Dündar, Khontkar'ın Twitter hesabının altına "İzin almadan ve fotoşop yaparak saygısızca kullandığınız fotoğrafımı kaldırmanız konusunda sizi uyarıyorum" diye yazdı.

"AMACIM SAYGISIZLIK YAPMAK DEĞİLDİ"

Uğur Dündar'ın bu uyarısını kırmayan Khontkar profil fotoğrafını değiştirdi. Khontkar Dündar'dan özür dileyerek şunları yazdı: "Üstat amacım sana saygısızlık yapmak değildi. İnternette arkadaşlar yapmışlar 'mizah' babında. Benim de hoşuma gitti kullandım. Yoksa kendi kendime ürettiğim bir şey değil. Saygılar, sevgiler."