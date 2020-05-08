Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, orta parmak işareti yaparak koronavirüse tepki gösterdi

Çin'den başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınından dolayı karantinada olan oyuncu Jennifer Aniston, ilginç bir paylaşımla gündeme geldi. Uzun zamandır evinden çıkmayan Aniston, koronavirüsüne olan tepkisini Instagram hesabından eski bir fotoğrafıyla gösterdi. Orta parmak hareketi yapan Aniston, "Sevgili Covid… Şimdi kibarca….. gidebilirsin. Teşekkürler, güle güle" ifadelerini kullandı.

İşte oyuncunun paylaşımı: