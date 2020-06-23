Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi

Yılan Hikayesi, Beni Böyle Sev ve Mucize Aşk gibi projelerle adını duyuran başarılı oyuncu Mert Turak, dün evlendi. Oyuncu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

Arabada gelinlik ve damatlıkla çekilen fotoğrafını paylaşan Mert Turak, "En uzun güne uyandık biz! 21 Haziran 2020" notunu yazdı. Sanat dünyasından Haldun Dormen ve Müfit Can Saçıntı, Mert Turak-Birgül Kurtçu çiftini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

"93 YAŞINDAKİ HALDUN HOCAM GELDİ"

Müfit Can Saçıntı, "Oyuncu arkadaşımız, kardeşimiz, canımız Mert Turak, sevgili Birgül Kurtçu ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar diliyorum" mesajını yayınladı. 40 yaşındaki oyuncu, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma, "Teşekkürler Haldun hocam. Nice eş, dost Kadıköy'den Beşiktaş'a geçemedi. 90 yaşındaki Haldun Dorman, canım cananım hocam, taktı maskeyi geldi" notunu ekleyerek usta sanatçıya teşekkür etti.