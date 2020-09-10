Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir arkadaşıyla birlikte mağaza mağaza gezen Döngel, giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu, kot pantolon ve büstiyer tercih ederken sütyen takmaması da gözlerden kaçmadı.

GÖRENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Güzel oyuncu Melisa Döngel dün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Sütyensiz büstiyer tercihiyle görenleri kendine baktıran Döngel güzelliğiyle de kendine hayran bıraktı.

DİZİDE MUTSUZ OLDUĞU SÖYLENTİLER ARASINDA

Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren Başar karakterini canlandıran Melisa Döngel, mutsuz olduğu ve istediği ortamı bulamadığı iddia ediliyor.