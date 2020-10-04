Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir sokakta galoşla gezdi! Görenler şaştı kaldı Önceki gün Nişantaşı'ndaki bir klinikten çıkarken objektiflere takılan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, ayağında unuttuğu galoşları ile ilginç görüntüler oluşturdu. Ayrıca Özdemir, tercih ettiği leopar desenli elbise ve siyah çizmeyle ilgi odağı oldu.