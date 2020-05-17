Ünlü model Larissa Gacemer, Neden çocuk yapmıyorsun? sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor

Türkiye'de bir moda çekimi sırasında tanıştığı eski basketbolcu Burak Gacemer ile 2011 yılında evlenen Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen "Neden çocuğunuz olmuyor?" sorularına paylaştığı bir video ile yanıt verdi.

"ÇOCUĞUM OLMUYOR, ALLAH BENİ BÖYLE YARATMIŞ"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz? Neden çocuk yok. gibi sorular soruyorsunuz. Bende doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak'la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim. Biz de artık gezelim, seyahat yapalım dedik. Ama siz bana inanılmaz kötü yorumlar yazıyorsunuz. Sadece bana değil, herkese böyle şeyler yazıyorsunuz. İnsanlar ne yaşıyor bilemezsiniz. Kötü yorum yazmayın artık" ifadelerini kullandı.

LARİSSA GACEMER KİMDİR?

Larissa Gacemer, 5 Kasım 1988 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde doğmuştur. Larissa Gacemer'in kızlık soyadıı vardır.

17 yaşında modellik kariyerine başladı. Türkiye'ye gelmesinden önce Brezilya'da 4 yıl tiyatro eğitimi almış.

Görev aldığı reklam kampanyaları sebebiyle ABD, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir çok ülkede çalışmalarda bulunmuştur.

2011 yılında İzmir'e bir reklam kampanyasıyla çalışmaya giden Larissa Gacemer bir İstanbul defilesinde eski basketbolcu eşi Burak Gacemer ile tanışmıştır, tanışıklıkları; Brezilya döndükten sonra da internet üzerinden görüntülü konuşmaya devam eden ikili, Larissa'nın sonra da İstanbul'a gelerek Mayıs 2011'de evlenmeleriyle son bulmuştur.

2012 yılında "Krem" dizisinin yönetmeni telefonla arayıp "Krem" dizisinde rol almasını istemiştir. Bu dizide Duygu Yetiş, Kenan Ece, Ebru Akel ile beraber oynadı.

İngilizce ve Portekizçe bilen Larissa Gacemer, tam olarak Türkçe konuşamamaktadır. 2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında Larissa Gacemer'de yarıştı. Yarışmada ünlüler takımında Bennu Gerede, Cengiz Çoşkun, Doğukan Manço, Erhan Yavuz, Larissa Gacemer, Nazenin Tokuşoğlu, Irmak Atuk, Ümit Karan yarışırken gönüllüler takımında ise Dağhan Külegeç, Bozok Gören, Gül Fakı, Duygu Çetinkaya, Emel Erdemanar, Hilmi Cem İntepe, Murat Ceylan, Mustafa Sürmen, Seda Akman yarıştı.

Hilmi Cem İntepe'nin birinci olduğu yarışmada, Doğukan Manço ikinci, Ümit Karan üçüncü, Murat Ceylan dördüncü olmuştur. 2013 yılında eşi Burak Gacemer ile birlikte "Calista Luxury Resort Hotel" reklam filminde oynamıştır. 3 Şubat 2015 tarihinden itibaren eşi Burak Gacemer ile beraber İzmir'de ikamet etmektedir.

2015 yılının Mayıs ayında ATV de yayınlanan Şoray Uzun'un sunduğu Döndür şansını yarışma programına eşi ile birlikte katıldı.

Film ve dizileri :

2015 - O Hayat Benim 3. Sezon (Arzu) (TV Dizisi)

2012 - Krem (Rüya) (TV Dizisi)