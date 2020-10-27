Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi

Ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski, hamile olduğunu açıklamıştı. Daha sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan güzel model, çırılçıplak hamilelik pozu verdi. Milyonlarca beğeni alan ünlü modelin paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü.

İngiliz model, çırılçıplak pozunu "20 haftalık. Yeni vücudumu tanımak" notunu düştü.

"BEBEĞİN CİNSİYETİ ÖNEMSİZ"

Ratajkowski, makalesinde hamileliği sırasında bilincinin nasıl değiştiğini ve bebeğinin cinsiyetinin ne kadar önemsiz olduğunu da anlatmıştı. Ünlü model, "Bebekler bir yana, insanlara cinsiyet temelli önyargılara zorlamaktan hoşlanmıyorum. Çocuğumun bana kendini göstermesine izin veren bir ebeveyn olmak istiyorum" dedi.

İşte Emily Ratajkowski çırılçıplak verdiği hamilelik pozu;