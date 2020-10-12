Ünlü giyim markasının yeni sezon ürün tanıtım görselleri sosyal medyada tepki çekti

Son yıllarda sıkça değişen moda sektöründeki yeni akımlar, vatandaşın sınırlarını zorlamaya başladı. Dünyaca ünlü markaların başında gelen Zara'nın yeni sezon ürün tanıtımlarındaki çekimleri görenleri şaşkına çevirdi.

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Zara, online satış sayfasında özellikle blazer ceket çekimleri yaparken bazı modellere iç çamaşırı dahi giydirilmedi.

Marka, bazı modellerine de sadece iç çamaşırı giydirdi. Moda kalıplarını yıkmaya çalışan Zara'nın yeni sezon çekimlerini gören sosyal medya kullanıcıları "İyice saçlamadınız", "Böyle ürün çekimi mi olur" gibi yorumlar yaptı.

Zara, geçenlerde de askılı bluz çekimlerinde mankenin kafasına ceket geçirmişti.