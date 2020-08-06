Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Kızarmış tavuğun içinden maske çıktı

Koronavirüs salgınıyla birlikte iyice yaygınlaşan kullan-at maskelerin yarattığı kirlilik İngiltere'de farklı bir boyuta taşındı. Türkiye'de de şubesi bulunan bir fast food zincirine giden bir aile küçük kızları için sipariş verdiği kızarmış tavuğun içinden kullan-at maske buldu.

"BOĞAZINDA BİR ŞEY FARK ETTİM"

Paketlenen ürünleri alıp eve giden aile, akşam yemeğinde karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Yemek sırasında küçük kızı Maddie'nin lokmasını çiğnerken tıkandığını ve öksürdüğünü fark eden anne Laura Arber, "Kızımın yemek yerken zorlandığını fark ettim. Daha sonra boğulduğunu fark ettim ve hemen elimi ağzına soktum. Maddie'nin boğazında bir şey fark ettim. Elime bakınca tavuk parçasının içinde mavi renkli kullan-at maske gördüm" ifadelerini kullandı.

ALDIĞI CEVAPLA ŞOKE OLDU

Yaşananların ardından restorana giden anne, bir şok da orada yaşadı. Şubeninin müdürüne yaşadıklarını anlatan ve hesap soran anne, "Bu ürün bizim mutfağımızda pişmedi" cevabını aldı.

"BİR ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ"

Yerel basına konuşan Arber, "Bir özür bile dilemedi ve halen tavuk parçaları bu yaşanandan habersiz insanlara sunuluyor. Bu onların da başına gelebilir" dedi.