Batman'ın yeni başrol oyuncusu Robert Pattinson, koronavirüse yakalandı
Alacakaranlık film serisiyle tanınan ünlü aktör Robert Pattinson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Oyuncunun rol aldığı Batman filminin çekimleri de geçici olarak durduruldu.
Ünlü İngiliz aktör Robert Pattinson'un koronavirüse (Covid-19) yakalandığı ve başrol olarak rol aldığı yeni Batman filminin çekimlerinin durdurulduğu açıklandı.
Ünlü İngiliz aktör Robert Pattinson'ın (34) koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Ünlü oyuncu Twilight (Alacakaranlık) film serisiyle tanınıyor. Öte yandan, oyuncunun rol aldığı ve henüz yapımı devam eden Batman filminin çekimlerinin de geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.
ROBERT PATTİNSON KİMDİR?
Robert Douglas Thomas Pattinson 13 Mayıs 1986 tarihinde Londra'da doğdu. Babası, Richard, Amerika'dan araç ithal ediyordu. Annesi, Clare ise bir modellik ajansında çalışıyordu. Ayrıca Pattinson'ın Lizzy Pattinson ve Victoria Pattinson adında iki ablası bulunuyor. Londra'nın Barnes banliyösünde büyüdü. Ardından 12 yaşına kadar Tower House School'da okudu. Sonrasında eğitimine The Harrodian School'da devam etti. Barnes Theatre Company'de amatör tiyatroya dahil oldu ve Guys and Dolls oyununda küçük bir rol aldı. Ardından Anything Goes, Our Town, Macbeth ve Tess of the d'Urbervilles oyunlarında oynadı.
12 yaşındayken modellik yapmaya başladı. Hackett'in 2007 defilesinde podyuma çıktı ardından Aralık 2008'de modellik yapmaktan vazgeçti ve mesleği bıraktı. 2013 yılının Haziran ayında Pattinson, Dior Homme'un yeni yüzü seçildi ve Romain Gavras tarafından yönetilen 1000 LIVES başlıklı reklam kampanyasında yer aldı. Reklam kampanyasının fotoğrafçısı Nan Goldin, Robert'ın kampanya için çekilen fotoğraflarının koleksiyonunu Robert Pattinson: 1000 Lives adlı bir kitapta topladı ve yayımladı.
Rol aldığı ilk yapımlar Ring of the Nibelungs adına Alman yapımı televizyon filmi ve Reese Witherspoon'un başrolünde yer aldığı Vanity Fair oldu. Ancak Vanity Fair'de oynadığı sahneler sonradan çıkarıldı ve sadece filmin DVD'sinde yayınlandı.
FİLMLERİ-DİZİLERİ
2004 - Vanity Fair
Ring of the Nibelungs
2005 - Harry Potter and the Goblet of Fire
2006 - The Haunted Airman
2007 - The Bad Mother's Handbook
Harry Potter and the Order of the Phoenix
2008 - How to Be Twilight
2009 - Little Ashes
The Twilight Saga: New Moon
2010 - Remember Me
The Twilight Saga: Eclipse
Love & Distrust
2011 - Water for Elephants
The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1
2012 - Bel Ami
Cosmopolis
The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2
2014 - The Rover
Maps to the Stars
2015 - Queen of the Desert
The Childhood of a Leader
2016 - The Lost City of Z
2017 - Good Time
Fear & Shame
2018 - Damsel
2018 - High Life
2019 - The Lighthouse
2019 - The King
2019 - Waiting for the Barbarians
2020 - Tenet
2020 - The Devil All the Time
2021 - The Batman