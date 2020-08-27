Üniversiteli kızın cüzdanını çalan yankesiciler gözaltına alındı

Önceki gün Adana'nın Seyhan'a bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kardeşiyle alışverişe çıkan Şerife T.'nin yanına yaklaşan 2 şüpheli, sırt çantasındaki cüzdanı yankesicilik yöntemiyle çaldı. Durumu fark eden Şerife T., kaçan şüphelileri arkasından koşarak, yakalamaya çalıştı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Polisi arayan Şerife T., içinde 105 lira ve kimlik kartlarının bulunduğu cüzdanının çalındığını söyledi. İhbarla bölgeye sevk edilen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada, iki şüphelinin Ali G. ve Ercan D. olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına alırken, çeşitli suçlardan çok sayıda sabıka kayıtları bulunan Ali G. ve Ercan D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.