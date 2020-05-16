Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi

Akit TV'de 'kadın-erkek rolleri ve ilişkiler' konusunun tartışıldığı programda, üniversitede öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, canlı yayında çocuk yaşta doğurmayı savunarak 12-17 yaşındaki kız çocuklarının ilk çocuğu doğurmak için ideal yaşta olduğunu ileri sürmüştü. Bu sözleri tepki çeken Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven'in üniversitedeki görevine son verildi.

"BU SÖZLERİ MAZUR GÖRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Üniversiteden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle; "İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde öğretim elemanı olarak görev yapan Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven'in'in, bir televizyon programında dile getirdiği ve kamuoyunda olduğu gibi İAÜ Ailesi içinde de infial uyandıran açıklamaları kamuoyunun malumudur.Bir önceki açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, Çocuk istismarını normal bir olgu gibi yansıtmayı amaçlayan, hatta Türk Ceza Kanunu'na göre suç olarak da görülebilecek bu açıklamaları, Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitelerinden biri olan bir eğitim kurumu olarak kabul etmemiz, mazur görmemiz, görmezlikten gelmemiz veya "düşünce ve ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirmemiz asla mümkün değildir.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİN SAHİBİ PROFESÖRÜN GÖREVİNE SON VERİLDİ

İstanbul Aydın Üniversitesi, 2003 yılından bu yana akademisyeni, öğrencisi, idari ve hizmetli personeliyle bir bütün, bir aile olarak, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının oluşturulmasına hayatını adamıştır. Geleceğin cumhurbaşkanlarını, bakanlarını, bürokratlarını, bilim insanlarını, diplomatlarını, iş insanlarını ve liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen, "Bilgiyi ürüne dönüştürüp kendi toplumunun ve toprağının öz değerleriyle bezeyerek ekonomiye katma değer sağlama" misyonunu ve "Aydınlık bir geleceğe" sloganını takip eden bir üniversitede, kurumun ilkeleriyle, ahlak anlayışıyla ve dünya görüşüyle tamamen ters düşen bu tür sapkın düşünceler ve dünya görüşleri kendine yer bulamaz. Bu bağlamda, İAÜ Yönetim Kurulu'nun 16 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla toplanarak, Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven'in üniversitemizdeki görevine son verilmesi kararı aldığını kamuoyuna duyururuz. Bundan sonraki hukuki sürecin takipçisi olacağımızı ve gerekli bilgilerin kamuoyuyla tekrar paylaşılacağını bildiririz."