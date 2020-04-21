"Kurtlar Vadisi", "Söz" ve "Kadın İsterse" gibi birçok dizide rol alan 67 yaşındaki oyuncu Umut Demirdelen, akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yaşanan gelişme sonrası Umut Demirdelen kimdir? Umut Demirdelen kaç yaşında, nereli? Umut Demirdelen hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi.

UMUT DEMİRDELEN KİMDİR?

Doğum Yeri : Ankara

Doğum Tarihi : 18 Ocak 1953

Kaç yaşında : 67

Eğitim : Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü

Umut Demirdelen 18 Ocak 1953 Ankara doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

'Şehnaz Tango', 'Üvey Baba' gibi dizilerde rol alan Devlet Tiyatrosu oyuncusu Umut Demirdelen, iki sezondur rol aldığı 'Kurtlar Vadisi: Pusu' dizisiyle bir anda geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

Şöhret Tutkusu, Tanrı Misafiri, Karanlık Sular, İş, Şehnaz Tango, Kurtuluş, Nefes Alamıyorum, Mercan Kolye, Bizim Sokaklar, Küçük Besleme, Yüzleşme, Üvey Baba, Derviş, Abdülhamit Düşerken, En Son Babalar Duyar, Sırlar Dünyası, Kırık Ayna, Şarkılar Seni Söyler, Avrupa Yakası, Gizli Dünyalar, Kadın İsterse, Beşinci Boyut, Çat Kapı, Sahte Prenses, Yalancı Yarim, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi Pusu, Zincir Bozan, Kurşun Bilal ve Payitaht Abdülhamit gibi bir çok projede rol aldı.

Umut Demirdelen

UMUT DEMİRDELEN TİYATRO DENEYİMLERİ

1982-halen - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1974-1982 - Ankara Devlet Tiyatrosu

Opera Komik

Parpagon

Abdulcambaz

Komedi Sanatı

Ölüler Konuşmak İster

UMUT DEMİRDELEN DİZİ DENEYİMLERİ

2018 - Söz (Orgeneral)

2017 - Payitaht Abdülhamid

2015 - Yüzyıllık Mühür (Lord Elliot)

2013 - Kurtlar Vadisi Pusu (Amerikalı Üstad)

Alemin Kıralı

Acayip Hikayeler

Avrupa Yakası

Şarkılar Seni Söyler

Üvey Baba

Şehnaz Tango

UMUT DEMİRDELEN SİNEMA DENEYİMLERİ

12

Derviş ve Ölüm

The Tail Of Serpent

Karanlık Sular

İş

O Şöhret Tutkusu