Ümit Özat'ın Atatürk'ün sözlerinden alıntı yaptığı motivasyon konuşması takdir topladı

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Bursaspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı Mehmet Akyüz (2) ve Hasan Kılıç'ın golleriyle 3-1 kazanan Adana ekibinde teknik direktör Ümit Özat'ın, maç öncesi soyunma odasında yaptığı konuşma gündeme oturdu.

Ümit Özat'ın futbolcularını motive ederken Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünden alıntı yapması, sosyal medyada takdir topladı ve en çok konuşulan konulardan biri oldu.

İşte Ümit Özat'ın sözleri;

Çocuklar bir şeyleri kazanmak önce insanın zihninde başlar. Varlığın değerini bilmek için yokluğu mutlaka yaşamak gerekiyor. Bu sene bu elde edeceğiniz varlığı, kazanacağınız kupanın değerini geçen seneden çok daha iyi biliyorsunuz. Çünkü geçen sene bu acıyı, bu darlığı bu yokluğu herkesten fazla yaşadınız. Her maç konuşmamda, içinden geldiği gibi konuştum. Kimseden alıntı yapmadım. Ama bugün şöyle başlamak istiyorum. Büyük önder Atatürk diyor ki; 'Umutsuz insan vardır, ben umudumu hiç yitirmedim'. Ayrıldığım günden bu yana tekrar buraya döneceğime ve bu takımla başarılar yakalayacağıma dair umudumu hiç yitirmedim. Peki siz bu şampiyonluğu yakalayacağınıza dair inancınızı yitirdiniz mi? Yakalayacak mısınız? İnanıyor musunuz? Allah utandırmasın.