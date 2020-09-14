Ümit Özat'ın Atatürk'ün sözlerinden alıntı yaptığı motivasyon konuşması takdir topladı
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Ümit Özat'ın Atatürk'ün sözlerinden alıntı yaptığı motivasyon konuşması takdir topladı

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Bursaspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılan Adana Demirspor'da, teknik direktör Ümit Özat'ın maçtan önce soyunma odasındaki konuşması gündem oldu. Oyuncularına motivasyon konuşması yapan tecrübeli teknik adamın Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntı yapması takdir topladı.

14.09.2020 14:08 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:29

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Bursaspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı Mehmet Akyüz (2) ve Hasan Kılıç'ın golleriyle 3-1 kazanan Adana ekibinde teknik direktör Ümit Özat'ın, maç öncesi soyunma odasında yaptığı konuşma gündeme oturdu.

Ümit Özat'ın futbolcularını motive ederken Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünden alıntı yapması, sosyal medyada takdir topladı ve en çok konuşulan konulardan biri oldu.

İşte Ümit Özat'ın sözleri;

Çocuklar bir şeyleri kazanmak önce insanın zihninde başlar. Varlığın değerini bilmek için yokluğu mutlaka yaşamak gerekiyor. Bu sene bu elde edeceğiniz varlığı, kazanacağınız kupanın değerini geçen seneden çok daha iyi biliyorsunuz. Çünkü geçen sene bu acıyı, bu darlığı bu yokluğu herkesten fazla yaşadınız. Her maç konuşmamda, içinden geldiği gibi konuştum. Kimseden alıntı yapmadım. Ama bugün şöyle başlamak istiyorum. Büyük önder Atatürk diyor ki; 'Umutsuz insan vardır, ben umudumu hiç yitirmedim'. Ayrıldığım günden bu yana tekrar buraya döneceğime ve bu takımla başarılar yakalayacağıma dair umudumu hiç yitirmedim. Peki siz bu şampiyonluğu yakalayacağınıza dair inancınızı yitirdiniz mi? Yakalayacak mısınız? İnanıyor musunuz? Allah utandırmasın.

Ümit Özat'ın Atatürk'ün sözlerinden alıntı yaptığı motivasyon konuşması takdir topladı
Haber Yorumları (4)
XXX: BU GOZİLLA 7-8 HAFDA SONRA KAÇAR.
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TAKDİRLİK ADAM: Bune hal arkadaş. . . Davul gibi olmuşsun. . Dünya kadar boş vaktin ve imkanın var spor yap az erit kendini
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TİPE GEL HELE: ya sen bir sporcusun bu nasıl bir çirkinliktir, göt göbek kendinden geçmiş halde biraz gençlere örnek ol cahil seni birde gelmiş teknik direktör yapmışlar komik gerçekten
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