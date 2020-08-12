Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit İbrahim Kantarcılar kaç yaşında, nereli? Ümit Kantarcılar Hayatı ve biyografisi!

Ekranların tanıdık ismi Ümit Kantarcılar, sunduğu programlarla da izleyici ile buluşuyor. Peki, Ümit İbrahim Kantarcılar kaç yaşında, nereli? Ümit Kantarcılar kimdir? İşte, Ümit Kantarcılar Hayatı ve biyografisi!

ÜMİT KANTARCILAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Ekim 1987

Kaç yaşında: 32yaşında

Nereli: Antalya

Eğitim: Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

ÜMİT KANTARCILAR HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

Ümit İbrahim Kantarcılar (d. 10 Ekim 1987; Antalya, Türkiye), Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Ünlü oyuncu, 10 Ekim 1987 günü Antalya'da dünyaya geldi. Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu'nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu'nda midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen konservatuvarına girdi. MGSM'deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladı. Kantarcılar 2014 yılında meslektaşı Gamze Topuz ile dünya evine girdi.

Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır.

Filmografi

2019-2020 Vuslat

2017-2018 Kanatsız Kuşlar

2016 Rengarenk

2015 Şehrin Melekleri

2013-2014 Pis Yedili

2012 Babalar ve Evlatlar

2011 Yerden Yüksek

2011 Küçük Sırlar

2010 Çakıl Taşları

2006 İki Aile

Sinema

2019 Bizim Semtin Çocukları

2018 Savaş Yiğit Çukurtepe

Yarışma

2014 Kızlar ve Anneleri Kendisi Sunucu