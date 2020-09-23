Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ümit Dikbayır hakkında araştırmalar yapılıyor. Ümit Dikbayır kimdir? Ümit Dikbayır kaç yaşında, nereli? Ümit Dikbayır hayatı ve biyografisi!

İYİ PARTİ MİLETVEKİLİ ÜMİT DİKBAYIR KİMDİR?

Sakarya/Hendek - 1968, Yusuf, Muradiye.

İlk ve ortaöğrenimini Hendek'te, lise eğitimini Sakarya 1. Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı.

1989 yılında vatani görevini gerçekleştirdikten sonra, 48 yıllık aile firmasının yönetim kurulu başkanı olarak görevine başladı.

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi olup, İyi Parti Mali İşler Başkanıdır.

Dikbayır, evli ve 2 çocuk babasıdır.