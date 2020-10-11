Uluslar Ligi nedir, ne zaman? UEFA Uluslar Ligi grupları

FIFA takviminde bulunan dostluk maçlarının yerini aldığı düşünülen Uluslar Ligi'nde format, A, B, C, D olarak 4 gruba ayrılarak gerçekleştiriliyor. 2020 UEFA Uluslar Ligi grupları neler, hangi takımlar, ülkeler var? İşte, Uluslar Ligi hakkında detaylar...

ULUSLAR LİGİ NEDİR?

UEFA Uluslar Ligi, UEFA üyesi federasyonların erkek millî futbol takımları arasında yapılması planlanan uluslararası futbol turnuvası. İlk Uluslar Ligi, 2018 FIFA Dünya Kupası sonrası Eylül 2018'de başlayacak ve şampiyon Haziran 2019'da belli olacaktır. Turnuva büyük oranda FIFA uluslararası maç takviminde yer alan dostluk maçlarının yerini alacaktır

2020/21 UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup

1.RUSYA

2.MACARİSTAN

3.TÜRKİYE

4.SIRBİSTAN