Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi

Bugün Türkiye'de 1 milyon 600 bin öğrenci LGS sınavına girmek için evlerinden çıktı. Toplu taşıma kullanan öğrencilere bir yakını, özel araçla sınav yerine giden öğrencilere ise 2 yakını refakat etti. Bu durum özellikle okul önlerinde yoğun kalabalıklar oluşmasına neden oldu ve salgının yeniden tırmanabileceği hususunda panik yarattı.

OKUL ÖNLERİNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

LGS sınavının ilk oturumu saat 09.30'da başladı ve 10.45'te sona erdi. Sınava giriş esnasında velilerin ve öğrencilerin oluşturduğu yoğunluk, sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sebep oldu. Bu durumun, salgının bulaş riskini artırabileceği ihtimali ise paniğe sebep oldu.

Öte yandan okul önleri haricinde, toplu taşıma ve duraklarda oluşan yoğunluk da dikkati çekti.

DÜN BİN 241 VAKA TESPİT EDİLDİ

Türkiye'de dün 41 bin 316 test yapıldı ve 1214 yeni vaka tespit edildi. 23 hasta ise hayatını kaybetti. Son verilerin ardından Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 905'e, toplam vaka sayısı ise 185 bin 245'e yükseldi.

Okul önlerinde oluşan yoğunluktan kareler: