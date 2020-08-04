Ukraynalı modeli darp ettiği iddia edilen çalışan konuştu
UKRAYNALI top model Daria Kyryliuk'u, eğlenmeye gittiği İzmir'in Çeşme ilçesinde gittiği ünlü bir beach clupta darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen işletmede vale olarak çalışan Mircan Kızılay, hakkındaki iddialara cevap vererek, "Elimizi kaldırıp dokunmadık bile. Mağdurum" dedi.
UKRAYNALI top model Daria Kyryliuk'u, eğlenmeye gittiği İzmir'in Çeşme ilçesinde gittiği ünlü bir beach clupta darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen işletmede vale olarak çalışan Mircan Kızılay, hakkındaki iddialara cevap vererek, "Elimizi kaldırıp dokunmadık bile. Mağdurum" dedi.
Ünlü manken Daria Kyryliuk, tatil için geldiği Çeşme'de geçen 31 Temmuz'da gittiği bir beach clubtan çıkışta güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini Instagram hesabından paylaştı. Kyryliuk, darp edilmiş, yüzü kan içindeki fotoğrafıyla birlikte yaptığı üç dildeki paylaşımda, "Sessiz kalmak istemiyorum. Hikayemi; bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. M. Plajı'nın (Çeşme Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Ben dahil dört kızın yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı rapor verdik. Onlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" dedi.
Kızılay'ın bir diğer avukatı Ercan Dönmez ise, şöyle konuştu: "Müvekkilim ve çalışma arkadaşları sosyal medya üzerinde atılan bir yalan neticesinde hem mağdur hem de şüpheli durumda. Ne yazık ki ileride tüm hususlar açığa çıkacak."