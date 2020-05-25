Ukrayna'da maskesiz kadın uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapadı

Ukrayna'da bir kargo şirketine maskesiz olarak giden bir kadın, görevliler tarafından uyarıldı. Bunun üzerine kadın, diğer müşteri ve çalışanların gözleri önünde pantolonunu indirerek iç çamaşırını çıkardı ve başına geçirerek yüzünü kapadı.

İNSANLARA ALDIRIŞ ETMEDEN PANTOLONUNU İNDİRDİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kargo şirketinin şubesine giden bir müşteri tıbbi maske takmayarak karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle görevliler tarafından uyarıldı. Bunun üzerine tepki gösteren kadın, diğer müşterilerin ve çalışanların gözü önünde önce pantolonunu indirdi, ardından çıkardığı iç çamaşırını başına geçirerek yüzünü kapadı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

KAPALI ALANLARDA MASKE TAKMAK ZORUNLU

12 Mart'tan bu yana karantina önlemlerinin uygulandığı Ukrayna'da normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçilirken, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ise devam ediyor.

ÜLKEDE SON DURUM

Ukrayna'da tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 21 bin 245'e yükselirken, 25 Mayıs itibariyle 623 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede şu ana kadar 7 bin 234 hastanın iyileştiği açıklandı. Ukrayna'da karantina uygulaması 22 Haziran'a kadar uzatılmıştı.