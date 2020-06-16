UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi

İstanbul'da bu yıl yapılacağı kararlaştırılan 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye Futbol Federasyonu'nun isteği üzerine 2021 yılına erteledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, pandemi nedeniyle seyircisiz olarak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan finalin, ülke tanıtımına gerekli getiriyi sağlayamayacağını belirterek UEFA'ya 2020 yerine, 2021 finaline ev sahipliği yapmak istediğini iletti.

FİNAL LİZBON'A VERİLDİ

UEFA'da yapılan görüşmeler sonucunda, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2020 finali Lizbon'a verildi. UEFA, Türkiye'nin isteği üzerine de 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'a verdi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

UEFA'nın, yarın yapacağı toplantı öncesi konu hakkında bu akşam resmi bir açıklama yapması bekleniyor.