UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları! Başakşehir elendi mi? Kopenhag Başakşehir maç sonucu kaç kaç? UEFA'da hangi takımlar tur atladı? UEFA maç fikstürü

Avrupa'daki tek temsilcimiz Başakşehir dün akşam Kopenhag ile karşı UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda karşı karşıya geldi. Peki, Kopenhag Başakşehir maç sonucu kaç kaç? Başakşehir elendi mi? İşte, UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları! UEFA maç fikstürü! UEFA'da hangi takımlar tur atladı?

BAŞAKŞEHİR ELENDİ Mİ?

İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 oldu ve UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 53. dakikada Wind, 62. dakikada Falk kaydetti. Danimara ekibi, çeyrek finalde Manchester United-LASK Linz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olan Medipol Başakşehir, rakibiyle İstanbul'da oynadığı ilk karşılaşmaya göre tek değişikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, Danijel Aleksic'in yerine Mehmet Topal'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Buruk, ilk 11'ini Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Crivelli ve Demba Ba'dan oluşturdu.

BAKAN KASAPOĞLU VE NİHAT ÖZDEMİR TRİBÜNDE

Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ birlikte izledi.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek de karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI

Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasında oynanan mücadele öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenler unutulmadı.

Mücadele öncesinde, salgın nedeniyle hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

UEFA AVRUPA LİGİ TOPLU SONUÇLARI!

Shakhtar Donetsk 3 – 0 Vfl Wolfsburg (İlk maç 0-0)

FC Copenhagen 3 – 0 Medipol Başakşehir (İlk maç 1-0)

MS Manchester United 2 – 1 LASK Linz (İlk maç 0-0)

UEFA AVRUPALİGİ GÜNÜN MAÇLARI

6 Ağustos Perşembe saat 19:55 Leverkusen -Rangers

6 Ağustos Perşembe saat 22:00 Wolves -Olympiakos

6 Ağustos Perşembe saat 22:00 Basel –Frankfurt

6 Ağustos Perşembe saat 00:00 Getafe - Inter

6 Ağustos Perşembe saat 00:00 Roma - Sevilla