UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları! Başakşehir elendi mi? Kopenhag Başakşehir maç sonucu kaç kaç? UEFA'da hangi takımlar tur atladı? UEFA maç fikstürü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları! Başakşehir elendi mi? Kopenhag Başakşehir maç sonucu kaç kaç? UEFA'da hangi takımlar tur atladı? UEFA maç fikstürü

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir, dün deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya geldi. 1-0 sonuçlanan ilk maç sonrası iki takım kozlarını paylaşırken UEFA'da hangi takımlar tur atladı? UEFA maç fikstürü, Başakşehir elendi mi konuları araştırıldı. Peki, Başakşehir maç sonucu kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları! Başakşehir elendi mi? Kopenhag Başakşehir maç sonucu kaç kaç? UEFA'da hangi takımlar tur atladı? UEFA maç fikstürü
06.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:43

Avrupa'daki tek temsilcimiz Başakşehir dün akşam Kopenhag ile karşı UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda karşı karşıya geldi. Peki, Kopenhag Başakşehir maç sonucu kaç kaç? Başakşehir elendi mi? İşte, UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları! UEFA maç fikstürü! UEFA'da hangi takımlar tur atladı?

BAŞAKŞEHİR ELENDİ Mİ?

İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 oldu ve UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 53. dakikada Wind, 62. dakikada Falk kaydetti. Danimara ekibi, çeyrek finalde Manchester United-LASK Linz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olan Medipol Başakşehir, rakibiyle İstanbul'da oynadığı ilk karşılaşmaya göre tek değişikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, Danijel Aleksic'in yerine Mehmet Topal'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Buruk, ilk 11'ini Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Crivelli ve Demba Ba'dan oluşturdu.

BAKAN KASAPOĞLU VE NİHAT ÖZDEMİR TRİBÜNDE

Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ birlikte izledi.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek de karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI

Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasında oynanan mücadele öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenler unutulmadı.

Mücadele öncesinde, salgın nedeniyle hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

UEFA AVRUPA LİGİ TOPLU SONUÇLARI!

Shakhtar Donetsk 3 – 0 Vfl Wolfsburg (İlk maç 0-0)

FC Copenhagen 3 – 0 Medipol Başakşehir (İlk maç 1-0)

MS Manchester United 2 – 1 LASK Linz (İlk maç 0-0)

UEFA AVRUPALİGİ GÜNÜN MAÇLARI

6 Ağustos Perşembe saat 19:55 Leverkusen -Rangers

6 Ağustos Perşembe saat 22:00 Wolves -Olympiakos

6 Ağustos Perşembe saat 22:00 Basel –Frankfurt

6 Ağustos Perşembe saat 00:00 Getafe - Inter

6 Ağustos Perşembe saat 00:00 Roma - Sevilla

İlgili Haberler

FC Kopenhag - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?
FC Kopenhag - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?
Inter - Getafe maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?
Inter - Getafe maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?
Kopenhag - İstanbul Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag - Başakşehir maçı hangi kanalda?
Kopenhag - İstanbul Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag - Başakşehir maçı hangi kanalda?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı Güncel
Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı
İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada 3. Sayfa
İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı Güncel
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikoloji bölümüyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikoloji bölümüyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha...
Çin'de koronavirüsün ardından 'Bunya virüs' alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi Güncel
Çin'de koronavirüsün ardından "Bunya virüs" alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim 3. Sayfa
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Bakan Koca, Konya için söylenen 'Hastaneler yüzde yüz doldu' iddialarına yanıt verdi
Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı
MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Muharrem İnce'yi parti kurmaya iten anket! Cevapların yüzde 54.5'i 'CHP'nin başında İnce olmalı' diyor
Muharrem İnce'yi parti kurmaya iten anket! Cevapların yüzde 54.5'i "CHP'nin başında İnce olmalı" diyor
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Kardak kahramanlarından Tuğamiral Ercan Kireçtepe SAT Komutanlığı'na atandı
Kardak kahramanlarından Tuğamiral Ercan Kireçtepe SAT Komutanlığı'na atandı
Kavga ettiği eşiyle barışmaya gitti, çıkan tartışma sonucu kayınpederini öldürdü
Kavga ettiği eşiyle barışmaya gitti, çıkan tartışma sonucu kayınpederini öldürdü
Fatih Terim'e 'Futbolun mafyası sen misin?' diyen eski futbolcu tehdit aldığını itiraf etti
Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu tehdit aldığını itiraf etti
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
Kariyerinin ilk Harbiye Açık Hava konserini veren Simge, danslarıyla geceye damga vurdu
Kariyerinin ilk Harbiye Açık Hava konserini veren Simge, danslarıyla geceye damga vurdu
Diyarbakır'da yalnız yaşayan yaşlı adam, evlilik vaadiyle 12 bin TL dolandırıldı
Diyarbakır'da yalnız yaşayan yaşlı adam, evlilik vaadiyle 12 bin TL dolandırıldı
HDP'li belediyenin işten çıkardığı kadın evinde ölü bulundu
HDP'li belediyenin işten çıkardığı kadın evinde ölü bulundu
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu
Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdi
Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Murat Kurum Fatih Sultan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Beyonce Müjde Ar Yeşim Salkım
Spor Jose Sosa Erol Bulut Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Ağustos
Şu an buradasınız: UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları! Başakşehir elendi mi? Kopenhag Başakşehir maç sonucu kaç kaç? UEFA'da hangi takımlar tur atladı? UEFA maç fikstürü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 09:43:31. #1.14#
title