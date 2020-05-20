Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek

Koronavirüs havacılık sektöründe yıllarca sürebilecek bir daralma yarattı. Financial Times'ta yer alan habere göre lüks otomobilleriyle bilinen aynı zamanda uçak motoru üreticisi de olan Rolls Royce 9 bin kişiyi işten çıkaracak. CEO Warren East, bazı fabrikaları kapatabileceklerini bildirdi.

FABRİKALAR KAPANABİLİR

Warren East, BBC'ye verdiği demeçte, işten çıkarmaların fabrikaların kapanmasına yol açıp açmayacağı sorusuna, "Bir operasyonu belirli seviyenin altına indirdiğinde, artık ekonomik olmayan bir duruma gelir, o nedenle fabrika kapatmalar mümkün. Ancak sendikalara danışmanız gerekli, özellikle işten çıkarmaların nerelerde yapılacağı konusunda" ifadelerini de kullandı.