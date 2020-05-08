Ty adıyla bilinen ünlü rapçi Ben Chijioke, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle Avrupa'da en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan İngiltere'de bilanço her geçen gün artıyor. Son olarak, ülkede "Ty" adıyla bilinen Nijerya asıllı ünlü rapçi Ben Chijioke koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

MENAJERİ TARAFINDAN DOĞRULANDI

Gerçek adı Ben Chijioke olan rapçinin, tedavi gördüğü hastanede 47 yaşında yaşamını yitirdiği menajeri tarafından doğrulandı.

Guardian'ın haberine göre Chijioke koronavirüsü semptomları göstermesi üzerine kaldırıldığı hastanede nisan ayı başından bu yana tedavi altındaydı.

DURUMUNUN İYİYE GİTTİĞİ BELİRTİLMİŞTİ

Yoğun bakımda olduğu yönünde haberler çıkan Chijioke'nin 19 Nisan'da durumunun iyiye gittiği belirtilmişti.

1972 yılında Nijeryalı göçmen bir ailenin çocuğu olarak Londra'da dünyaya gelen Chijioke'nin ilk albümü 'The Awkward', 2001 yılında piyasaya çıkmıştı. Chijioke'nin son solo albümü 'A Work of Heart' ise 2018 yılında müzikseverlerle buluşmuştu.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

Öte yandan, İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 626 artarak 31 bin 241'e yükseldi. Vaka sayısı ise 4 bin 649 artarak 211 bin 364 oldu.