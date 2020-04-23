Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı

Sosyal medyadaki en önemli anlık bilgi kaynaklarından biri haline dönüşen Twitter, ilginç bir özellik üzerinde çalışıyor. ABD'li şirket, bir süredir kullanıcıların bir tweetin yorum içeren ve içermeyen tüm retweetlerini görmelerini sağlayacak bir özelliği test ediyor.

Söz konusu yenilik, tüm dünyayı kasıp kavuran K-Pop grubu BTS'in hayranı @jinepiphany tarafından tespit edildikten sonra, Twitter'ın ürün sorumlusu Kayvon Beykpour tarafından doğrulandı.

YAKINDA HERKESE SUNULACAK

Webtekno'dan Berk Baylançiçek'in aktardığına göre, Beykpour, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bunu, bugün başlayan testin bir parçası olarak sunduk. Tüm Retweetleri herhangi bir tweetin yorumları ile kolayca görebilirsiniz. Deneyimleme şansınız olduysa ne düşündüğünüzü bize bildirin" ifadelerini kullandı.

Çoğu Twitter kullanıcısı henüz bu yeni özelliğe sahip olmasa da, sosyal medyadaki pek çok insan söz konusu yenilik sebebiyle bir hayli heyecanlı. Şimdiye kadar, bir gönderinin retweetlerinde başkalarının ne söylediğini görmek isteyen kullanıcılar genellikle Quoted Replies uygulamasını kullanırlardı. Oldukça yararlı bir uygulama olmasına rağmen, Twitter'ın yeni özelliği resmi olarak yayınlandığında uygulamanın kullanılması için hiçbir sebep kalmayacak.

Twitter'ın test sürecinin ne kadar süreceği veya kaç kişi ile gerçekleştirildiği net değil, ancak Beykpour, bir Twitter kullanıcısına verdiği cevapta, yeni özelliğin "yakında" herkese sunulacağını ifade etti.