Twitter, sahte video paylaşımı nedeniyle bir sınırlama da Trump'ın oğluna getirdi
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ye hesabından yanlış bilgi içerikli video paylaştığı gerekçesiyle 12 saatlik sınırlama getirdi.
Twitter, Trump Jr.'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında maske takılmasına gerek olmadığını anlatan sahte bir video paylaşımından dolayı hesabının 12 saatlik bir süre ile kısıtlandığı açıkladı.
MASKE KULLANIMINA GEREK OLMADIĞI ANLATILIYOR
Açıklamada, söz konusu videonun, Twitter'ın Kovid-19'la bağlantılı yanlış yönlendirici ve zararlı bilgilerin yayılmasını önleme kuralını ihlal ettiği kaydedildi. Trump Jr.'nin hesabına yükleyip paylaştığı video, Kovid-19 hakkında bir grup doktorun maske kullanımının gereksiz olduğu şeklinde açıklamalarını içeriyordu.
BABA TRUMP, VİDEONUN DEĞİŞİK VERSİYONLARINI RETWEETLEMİŞTİ
İlk kez aşırı sağcı Breitbart tarafından dün yayımlanan videonun viral hale gelmesi üzerine Twitter, Facebook ve Youtube, videoyu "sahte ve yanlış bilgiler içerdiği" gerekçesiyle sitelerinden kaldırmıştı. Başkan Trump da videonun değişik versiyonlarını retweet yapmış ancak oğlu gibi hesabına yükleyip paylaşmamıştı.