Twerk ne demek? Twerking nedir? Twerk dansı nasıl yapılır?

Twerking, hızlı ve agresif kalça dansı anlamına gelen bir dans çeşididir. Son yıllarda popüler hale gelen twerk, dünyaca ünlü sanatçılar tarafından sık sık sergileniyor. Farklı birkaç çeşidi bulunan twerk'ün temeli Türkiye'de 16. yüzyıla kadar dayanıyor. İşte, ayrıntılar...

TWERKİNG NEDİR?

Kişisel, genellikle kadınların yaptığı, bir dans çeşidi. 2013'te "twerk" kelimesi Oxford Dictionary Online'a eklenmiştir. Oxford sözlüğüne göre, kelime yaklaşık 20 yıldır var. Tarihsel olarak Batı Afrika topluluklarına kadar uzanıyor.

ŞEVEKE NE DEMEK?

TDK verilerine göre 16. yüzyıldan bu yana var olan şeveke, kaba eti oynatarak yapılan raks anlamına gelir.

TWERK NE DEMEK?

Twerk sözcüğünün Türkçe karşılığı olan ''Şeveke'' sözcüğü ise daha eskidir ve TDK Tarama Sözlüğünde sözcükle ilgili 16. yüzyıldan kayıt bulunmaktadır.

Twerk kadınlar tarafından yapılan ve agresif kalça hareketleri, düşük çömelme duruşu içeren danstır. 1990 yılında ortaya çıkan bu dans, 2000'li yıllarda sosyal medya ile popüler hale gelmiştir.

İngilizce "Twist" ve "Jerk" kelimelerinden türetildi. Twist kelimesi Türkçe'de "bükülme, bükme, dönemeç, dönme, kıvrım, kıvırma" anlamlarına gelir. Jerk kelimesi ise isim olarak Türkçe'de "filth, sarsıntı, ani hareket, refleks, ani hareket" anlamlarında, fiil olarak ise "sarsmak, silkmek, sarsılmak, titremek" anlamlarına gelmektedir.

TWERK DANSI NASIL YAPILIR?

90'lı yıllarda eğlence ve spor amacıyla yapılmaya başlanan twerk için kurslar dahi açılmıştır. Çömelerek twerk dansı yapma en yaygın şeklidir. Squat pozisyonunda, çömelir vaziyette gerçekleştirilir. Duvarda ve elleri yere koyarak twer dansı yapmak mümkündür.