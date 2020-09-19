Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil

Ünlü şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, 15 Eylül'de husumetli olduğu 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbetti. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan şarkıcı, ifadesi alındıktan sonra tutuklandı. Şarkıcının kız kardeşi olayın ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"BİRİ SÜREKLİ ANANIZA KÜFRETSE NE YAPARSINIZ?"

Uçankuş'a konuşan oyuncu Duygu Paracıkoğlu, "Abimin yaptığı yanlış. Kınıyorum ama o adam da masum sayılmaz. Ağza alınmayan küfürler etti. Abim geçen gittiğinde yine laf edince olay olmuş. Yıllar önce abime 'Bu adamlarla muhatap olma' dedim, korktuğum başıma geldi. Olay evet çok yanlış ama soruyorum, biri sürekli ananıza küfretse ne yaparsınız?" dedi.

Halil Sezai ve kız kardeşi