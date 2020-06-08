Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Ovacık kırsalında hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, 1 milyon lira ödülle turuncu listede yer alan Deniz kod adlı Sadık Akmaz olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyondaetkisiz hale getirilen 6 teröristtenbirinin; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde saha karargahında doktor olarak faaliyet yürüten Doktor Deniz kod adlı Sadık Akmaz olduğu tespit edilmiştir.

2 ASKERİN ŞEHİT EDİLDİĞİ SALDIRILARIN FAİLİ

Teröristin 2016 yılında Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz'ın ve 2019 yılında Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in şehit edildiği saldırının faillerinden biri olduğu belirlenmiştir." denildi.